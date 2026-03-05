Запорізька АЕС знову підключена до двох ліній електропередачі. Одну з них ремонтували

Новини

Запорізька АЕС знову підключена до двох ліній електропередачі. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про успішний ремонт пошкодженої лінії «Феросплавна-1».

«Феросплавна-1» — резервна та одна з двох високовольтних ліній, які живлять станцію, напругою 330 кВ. Основна лінія — «Дніпровська», її напруга — 750 кВ.

МАГАТЕ повідомляло, що резервна лінія вийшла з ладу 10 лютого «внаслідок військових дій». 27 лютого для ремонту Україна і Росія встановили локальне припинення вогню.

Що відомо про окупацію Запорізької АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був десятий блекаут, що стався через російький обстріл і тривав місяць: з 23 вересня по 23 жовтня 2025 року.

Питання ЗАЕС залишається серед ключових на тристоронніх переговорах України, США і Росії. У січні Politico з посиланням на джерела писало, що Росія на перемовинах запропонувала ділити електроенергію Запорізької АЕС між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський уже заявляв, що така ідея виглядає нереалістично. Натомість він пропонував, щоб ЗАЕС експлуатували Україна та США.