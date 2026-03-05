У Євросоюзі відкинули ідею вступу України у 2027 році — хочуть знайти інші варіанти

Новини

Країни Європейського Союзу здебільшого відхилили ідею надати Україні план «зворотного членства» — побоюються, що ця реформа підірве довіру до процесу вступу. Відсутність ентузіазму стала очевидною ввечері 4 березня на неформальній вечері послів з Європейською комісією.

Про це пише Euronews із посиланням на кілька джерел серед дипломатів.

«Ідея цієї вечері полягала в тому, щоб повернути певний рівень політичного реалізму. Наш пріоритет — міцно закріпити Україну в Європі, але зробити це за допомогою здійсненних дій», — сказав один з учасників. Він додав, що тепер ЄС потрібні інші варіанти.

За ідеєю «зворотного розширення», яку розробила Європейська комісією, Україна стане офіційним членом ЄС, але без доступу до більшості повʼязаних з цим переваг, таких як право голосу чи Спільна сільськогосподарська політика. Ці переваги Україна отримуватиме поступово, залежно від досягнутого прогресу реформ. Тобто спочатку Україна стає членом, а потім проводить необхідні реформи.

Комісія так і не виклала цю пропозицію на папері. Натомість її контури обговорили з державами-членами та повідомили пресі. Але чотири посли критикували цю концепцію, і відсутність ентузіазму свідчила про те, що ця ідея досягла свого кінця. Також дипломати наполягалаи на тому, що ані Вашингтону, ані Москві не можна дозволити диктувати темпи приєднання, які залежать від Комісії та держав-членів.

Посли погодилися, що обговорення необхідно продовжити в найближчі місяці, щоб знайти правильний баланс між прагненням України приєднатися до блоку та необхідністю підтримувати стабільність союзу і цілісність процесу приєднання.