Президент Азербайджану Алієв оголосив бойову готовність № 1 після атаки іранських дронів на аеропорт «Нахічевань»

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Збройні сили країни привели у стан бойової готовності № 1 після атаки безпілотників на Нахічевань. Військові готові провести будь-яку операцію.

Про це він сказав під час засідання Ради безпеки, повідомляє азербайджанське медіа Minval Politika.

За словами Алієва, у стан повної бойової готовності перевели всі ключові силові структури — підрозділи Міністерства оборони, Державної прикордонної служби та інші спецпідрозділи. Вони отримали наказ бути готовими до виконання будь-яких завдань.

Президент назвав атаку Ірану «терористичним актом» проти Азербайджану і заявив, що ті, хто намагався перевірити силу країни, вже отримували «нищівну відповідь». За його словами, нинішній інцидент матиме такий самий результат, а причетні «пошкодують про скоєне».

Алієв також заявив, що раніше Азербайджан допоміг Ірану евакуювати співробітників його посольства з Лівану. За словами президента, заступник міністра закордонних справ Ірану звернувся до Баку з проханням допомогти, бо в іранської сторони не було необхідних можливостей для евакуації.

За словами Алієва, він одразу доручив відправити літак для евакуації дипломатів. Іран навіть запропонував оплатити цю послугу, але азербайджанська сторона відмовилася від грошей, заявивши, що в складні часи допомогу треба надавати без розрахунку.

Президент наголосив, що після цього Азербайджан отримав «підлий і боягузливий удар» по Нахічевані. Він попередив, що нікому не варто намагатися випробовувати силу країни.

Атака Ірану по Азербайджану

У четвер, 5 березня, влада Азербайджану заявила, що безпілотники з території Ірану впали в Нахічеванській автономній республіці. Один дрон упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань», інший — біля школи в селі Шекерабад. Унаслідок атаки поранення отримали двоє цивільних.

Тим часом Міністерство закордонних справ Ірану заперечило причетність Тегерану до удару по аеропорту Нахічевані в Азербайджані. Там кажуть, що атакують лише ті країни, де є військові бази «ворогів Ірану». Генштаб Збройних сил Ірану звинуватив у атаці Ізраїль.

В українському МЗС засудили удар Ірану по Азербайджану. Він, за словами міністра Андрія Сибіги, демонструє, що режим у Тегерані є глобальною загрозою, а не лише регіональною. «І йдеться не лише про Іран, а й про його терористичних спільників, зокрема Росію».