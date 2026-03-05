Новини

Українські війська атакували фрегат «Адмірал Ессен» у порту Новоросійська. Він більше не зможе бити «калібрами» по Україні

Світлана Кравченко
Під час атаки на порт Новоросійська у ніч проти 2 березня українські війська поцілили по російському фрегату «Адмірал Ессен» — носію восьми крилатих ракет «Калібр».

Про це повідомили джерела «Бабеля» в Службі безпеки України.

Удар припав по середній надбудові корабля. Унаслідок цього:

СБУ зазначає, що під час операції вдалося прорвати щільну й багаторівневу систему російської ППО навколо Новоросійської бухти та порту. Пожежа на палубі тривала близько 18 годин, корабель отримав критичні пошкодження, через це він більше не зможе бити «Калібрами» по Україні.