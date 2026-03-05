Двоє звільнених з полону РФ українських військових з угорським громадянством прибули до Будапешту

Новини

Szijjártó Péter / Facebook

Двоє українських військових з угорським громадянством, яких звільнили з російського полону, 5 березня прибули до Угорщини.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Він показав фото зі звільненими полоненими з аеропорту. Напередодні він літав до Москви просити у Путіна відпустити двох громадян Угорщини, які воювали за Україну і потрапили в полон до РФ. Путін погодився і дозволив Сіярто забрати їх до Угорщини одразу після зустрічі.

Сіярто зазначив, що угорці «повинні всіма силами виступати за мир, і наше найважливіше завдання — ніколи не допустити, щоб Угорщина втягнулася у війну в сусідній державі».

«Ми повинні триматися осторонь від цієї війни і захищати кожного угорця від наслідків цієї війни та від самої війни», — додав голова угорського МЗС.

Міністерство закордонних справ України заявило, що не отримувало даних про військових, яких Росія планує передати Угорщині. З цієї причини до МЗС запросили тимчасового повіреного у справах Угорщини.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими назвав передання Росією українських полонених Угорщині провокацією і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Там вимагають надати інформацію про стан здоровʼя полонених українців та дати змогу відвідати їх.

У штабі закликали всіх причетних «відмовитися від протиправних намірів та не робити українських військовослужбовців, які потрапили в російський полон унаслідок агресії РФ, розмінною монетою».