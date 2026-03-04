Біля узбережжя Шрі-Ланки затонув іранський корабель після атаки підводного човна

Новини

Невідомий підводний човен атакував іранський корабель біля узбережжя Шрі-Ланки, той затонув.

Про це пише Reuters.

Джерела агентства у ВМС Шрі-Ланки заявили, що 79 людей врятували і доправили до лікарні, одна людина має важкі поранення. Ще 101 людина вважається зниклою безвісти.

Офіційний речник ВМС інформацію заперечує і каже лише про 32 врятованих. Ці дані повторив і міністр закордонних справ Шрі-Ланки.

Наразі точно невідомо, хто саме атакував судно, однак раніше цього дня США заявляли, що з початку війни на Близькому Сході вони знищили 17 іранських кораблів, зокрема і підводний.

Війна на Близькому Сході

Зранку суботи, 28 лютого, США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». Увечері стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї і майже 40 інших іранських високопосадовців. Вони загинули в резиденції Хаменеї в перші хвилини війни.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. Наприклад, іранський безпілотник вдарив по найбільшому нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії. Там спалахнула пожежа, завод призупинив роботу.

Також Ізраїль атакувала ліванська проіранська «Хезболла», а той завдав удару у відповідь і розпочав наземну операцію.

Майже зупинився рух суден через Ормузьку протоку — ключовий маршрут, яким проходить майже 20% світового експорту нафти й газу. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Станом на ранок 4 березня відомо про 870 загиблих, з них 787 — в Ірані. У США кажуть, що атакували 2 000 обʼєктів, в атаці задіяли 5 000 військових, а також бомбардувальники-невидимки B-2. У відповідь Іран запустив 500 балістичних ракет та 2 000 дронів.