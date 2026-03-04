США хочуть розпалити повстання всередині Ірану, а Тегеран атакує танкери в Ормузькій протоці

Новини

Getty Images / «Бабель»

ЦРУ хоче розпалити в Ірані повстання, а Іран атакує танкери в Ормузькій протоці. «Бабель» зібрав головне про війну на Близькому Сході станом на зараз.

Жертвами бойових дій стали вже 870 людей, пише NYT. Більшість з них (787) в Ірані, зокрема і 175 загиблих через удар по школі для дівчат. У Лівані загинули 52 людини. Також є загиблі в Ізраїлі, ОАЕ, Бахрейні та Кувейті.

Могили, викопані для жертв атаки по школі для дівчат в Ірані. МЗС Ірану

Війська США знищили 17 іранських кораблів, зокрема і підводний, повідомив голова Центрального командування США Бред Купер. За його словами, американські війська загалом вдарили по 2 000 обʼєктів, в атаці задіяли 5 000 військових, а також бомбардувальники-невидимки B-2. У відповідь Іран запустив 500 балістичних ракет та 2 000 дронів.

ЦРУ працює з іранською опозицією та курдами, щоб спровокувати збройне повстання в Ірані, стверджує CNN з посиланням на джерела. Курдів, ймовірно, озброюють, щоб залучити до операції на заході Ірану найближчими днями.

Одне з джерел CNN каже, що ідея полягає в тому, щоб курдські збройні сили взяли на себе іранські сили безпеки і стримали їх. Тоді б беззбройним іранцям у великих містах було легше вийти на вулиці, не ризикуючи знову потрапити під масові розправи, як це сталося під час заворушень у січні.

Ще один американський чиновник заявив, що курди можуть сприяти поширенню хаосу в регіоні та виснажити військові ресурси іранського режиму. Інші думки зосереджуються на тому, чи зможуть курди захопити та утримати територію на півночі Ірану, що створить буферну зону для Ізраїлю.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що будь-який новий лідер Ірану, обраний нинішнім режимом, є неприйнятним та буде «мішенню для знищення».

Вранці 4 березня ЦАХАЛ оголосив про 10-ту хвилю атак по Тегерану, заявивши, що удари спрямовані на «інфраструктуру іранського терористичного режиму».

За даними NYT, атаки Ірану пошкодили споруди, що є частиною або розташовані поблизу систем звʼязку та радіолокації на щонайменше семи військових обʼєктах США на Близькому Сході.

Іранський КВІР заявив, що повністю контролює Ормузьку протоку і в ній уже атакував 10 нафтових танкерів. Протока критично важлива тим, що через неї щодня переправляють близько пʼятої частини світового обсягу нафти та скрапленого природного газу.

Війна на Близькому Сході

Зранку суботи, 28 лютого, США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». Увечері стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї і майже 40 інших іранських високопосадовців. Вони загинули в резиденції Хаменеї в перші хвилини війни.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. Наприклад, іранський безпілотник вдарив по найбільшому нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії. Там спалахнула пожежа, завод призупинив роботу.

Також Ізраїль атакувала ліванська проіранська «Хезболла», а той завдав удару у відповідь і розпочав наземну операцію.

Майже зупинився рух суден через Ормузьку протоку — ключовий маршрут, яким проходить майже 20% світового експорту нафти й газу. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.