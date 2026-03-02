Макрон: Франція збільшить кількість ядерних боєголовок і більше не розголошуватиме дані про свій ядерний арсенал
- Світлана Кравченко
-
Getty Images
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу країни.
Його слова з виступу на острові Іль-Лонг передають Le Figaro і BFM.
«Я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі. Щоб покласти край усім спекуляціям, ми більше не розголошуватимемо дані про наш ядерний арсенал», — заявив Макрон.
Він додав, що ухвалив таке рішення, аби «забезпечити, щоб наші засоби стримування зберегли й продовжували зберігати в майбутньому свою руйнівну силу в небезпечному й мінливому середовищі, яке швидко розростається».
«Щоб бути вільним, потрібно, щоб тебе боялися. А щоб тебе боялися, треба бути сильним. Ми повинні нарощувати кількість озброєнь. Це збільшення нашого арсеналу є тому доказом», — сказав Макрон.
Він додав, що наступний атомний підводний човен Франції з балістичними ракетами матиме назву Invincible («Непереможний») і надійде на озброєння 2036 року.
Окремо французький президент наголосив на важливості модернізації стратегічних сил. За його словами, оновлення та посилення ядерного потенціалу є необхідними кроками в умовах сучасних безпекових викликів.
Макрон повідомив, що Франція, Німеччина та Велика Британія будуть працювати разом над створенням ракет дальнього радіусу дії.
- У лютому Bloomberg із посиланням на джерела писало, що європейські країни вперше з часів закінчення Холодної війни обговорюють створення власної ядерної системи оборони, оскільки США більше не є надійним військовим партнером. Серед країн Європи лише Велика Британія та Франція мають ядерну зброю. У Франції зараз приблизно 300 ядерних боєголовок.