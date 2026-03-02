Поліція зможе евакуювати дітей із зони активних бойових дій без згоди їхніх батьків — Зеленський підписав закон

Новини

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12353, який дозволяє поліції евакуювати дітей без згоди їхніх батьків з територій активних бойових дій.

Про це йдеться в картці закону на сайті Ради.

Як ухвалюють рішення про обов’язкову евакуацію: