Поліція зможе евакуювати дітей із зони активних бойових дій без згоди їхніх батьків — Зеленський підписав закон
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12353, який дозволяє поліції евакуювати дітей без згоди їхніх батьків з територій активних бойових дій.
Про це йдеться в картці закону на сайті Ради.
Як ухвалюють рішення про обов’язкову евакуацію:
- евакуацію оголошують військові адміністрації за поданням військового командування;
- дітей евакуює поліція разом з одним з батьків або законним представником;
- примусову евакуацію дітей погоджують із Координаційним штабом;
- якщо батьки відмовляються виїжджати з небезпечної зони, дітей може евакуювати поліція, а потім передати органам опіки.