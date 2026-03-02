Вночі росяни запустили по Україні майже сотню дронів. Постраждали Дніпропетровщина і Запоріжжя
- Олександр Булін
-
У ніч проти 2 березня росіяни запустили по Україні 94 ударних дрони, близько 70 з них — Shahed. Українська ППО збила 84 дрони.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Десять дронів влучили в чотирьох місцях, ще у двох — впали уламки.
Дніпропетровщина
КАБами окупанти атакували Покровську громаду — загинув 55-річний чоловік.
Крім того, постраждав Криворізький район. У Кривому Розі пошкоджено підприємства, виникли пожежі, а в місті Апостолове пошкоджене транспортне підприємство.
Запоріжжя
На Запоріжжі росіяни атакували селище Комишуваха керованими аіабомбами. Постраждали дві дівчинки — 9 і 15 років, їм надали медичну допомогу.