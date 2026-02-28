Ілон Маск листувався з Епштейном про «найбожевільніші вечірки» та планував приїхати до нього з дружиною

Новини

Американський бізнесмен Ілон Маск листувався із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, запитував, «якого дня буде найбожевільніша вечірка», і обговорював можливу поїздку разом із тодішньою дружиною.

Про це пише The Washington Post.

За даними видання, у 2012—2013 роках Маск листувався з Епштейном електронною поштою. У повідомленнях ішлося про зустрічі, світські події та вечірки. В одному з листів Маск запитував, «якого дня буде найбожевільніша вечірка» на острові Епштейна.

Притому Маск публічно вимагає максимальної прозорості в справах фінансиста Джеффрі Епштейна та покарання для всіх, хто був причетний до його злочинів. Водночас, як повідомляє The Washington Post, у нових судових матеріалах згадується і сам Маск.

Журналісти зазначають, що частина контактів відбувалася вже після того, як Епштейн у 2008 році визнав провину в справі про сексуальні злочини проти неповнолітніх. Крім того, помічники Епштейна намагалися організувати його візит до офісу компанії SpaceX, яку очолює Маск.

На обід мали приїхати три помічниці Епштейна, серед яких була одна південноафриканка та дві громадянки Росії, чиї паспорти перевіряла SpaceX з міркувань безпеки. Хоча візит відбувся за планом, достеменно не відомо, чи зустрілися Маск та Епштейн під час обіду.

Крім того, документи показують, що брат Маска, Кімбал Маск, теж листувався з Епштейном. У повідомленнях йшлося про потенційного романтичного партнера, якого Епштейн нібито намагався підштовхнути до контактів із Кімбалом.