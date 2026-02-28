Ізраїль та США вдарили по Ірану, той у відповідь атакував американські бази. Головне

Новини

Getty Images / «Бабель»

Ізраїль та США 28 лютого вдарили по Ірану, той у відповідь атакував американські бази. «Бабель» зібрав головне, що відомо про цю атаку.

Удари по Ірану почалися вранці 28 лютого. Вибухи лунали в містах Тегеран, Ком, Хоррамдаб, Ісфаган. В останньому розташований один з найбільших ядерних обʼєктів Ірану.

Джерела Reuters кажуть, що іранські чиновники були головною мішенню першої хвилі американо-ізраїльських ударів по країні. Йдеться, зокрема, про верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї та президента Ірану Масуда Пезешкіана. Результати ударів невідомі. NYT показав, як виглядає резиденція Хаменеї після атаки.

New York Times

CNN пише, що серед цілей також були: начальник Генштабу Саїд Абдолрахіма Мусаві, секретар нещодавно створеної Ради оборони Ірану Алі Шамхані та секретар Ради національної безпеки Алі Ларіджані.

Раніше джерела Reuters казали, що Хаменеї був не в Тегерані, а в безпечному місці. Іранське джерело, близьке до влади, повідомило, що внаслідок ударів загинули кілька високопоставлених командирів Корпусу вартових ісламської революції та політичних чиновників.

Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції та заявив, що хоче зрівняти із землею їхню ракетну промисловість. Ізраїль називає операцію «Рик Лева», США — «Епічна лють». Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу каже, що мета операції — «усунути екзистенційну загрозу», яку становить Іран.

Понад десяток американських військових кораблів зараз перебувають у регіоні для підтримки військових операцій, пише WP.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази у країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами.