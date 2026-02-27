Fire Point вперше показала випробування нової балістичної ракети FP-7

Новини

Denys Shtilierman / Х

Українська компанія Fire Point, яка виробляє крилаті ракети «Фламінго», показала кадри перших випробувань нової балістичної ракети FP-7.

Відео опублікував співвласник Fire Point Денис Штілерман.

Ракета має дальність ураження до 200 км і максимальну швидкість 1500 м/с. Її бойове навантаження — 150 кг, кругове відхилення — 14 м, а максимальна тривалість польоту — 250 секунд.

FP-7 призначена для атаки цілей на середніх дистанціях. Ракету запускатимуть з наземних платформ.