Fire Point вперше показала випробування нової балістичної ракети FP-7
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Denys Shtilierman / Х
Українська компанія Fire Point, яка виробляє крилаті ракети «Фламінго», показала кадри перших випробувань нової балістичної ракети FP-7.
Відео опублікував співвласник Fire Point Денис Штілерман.
Ракета має дальність ураження до 200 км і максимальну швидкість 1500 м/с. Її бойове навантаження — 150 кг, кругове відхилення — 14 м, а максимальна тривалість польоту — 250 секунд.
FP-7 призначена для атаки цілей на середніх дистанціях. Ракету запускатимуть з наземних платформ.
- Розробку FP-7 компанія Fire Point анонсувала ще восени 2025 року. Тоді розповідали і про розробку українських систем ППО, а також балістичної ракети FP-9, яка здатна бити по цілях у глибокому тилу.