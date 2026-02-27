Командувача логістики Повітряних сил суд відправив у СІЗО. Його підозрюють у розкраданні майже півтора мільярда гривень

Новини

Суд відправив командувача логістики Повітряних сил ЗСУ полковника Андрія Українця під варту до 25 квітня з альтернативою застави 7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє кореспондент «Суспільного» із зали суду.

Аналогічний запобіжний захід суд сьогодні призначив начальнику СБУ в Житомирській області Володимиру Компаниченку, якого слідчі вважають спільником Українця.

Їм інкримінують перевищення в умовах воєнного стану повноважень військовою службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди. Обом загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про справу

У травні 2025 року держава виділила 1,4 мільярда гривень на будівництво укриттів для літаків. Однак перевірки СБУ виявили, що проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не гарантували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена.

Попри це підрядникам почали переказувати аванс. Щоб приховати розкрадання коштів і зупинити перевірки, командувач логістики Повітряних сил Андрій Українець звернувся до керівника обласного управління СБУ з проханням «посприяти» в підкупі керівництва військової контррозвідки.

За версією слідства, той погодився і виступив «гарантом» схеми, оскільки раніше залучив одного з підрядників. Правоохоронці встановили, що фігуранти пропонували близько 13 мільйонів гривень (1% від суми фінансування) за приховування розтрати.

Також вони планували залучити «лояльних» аудиторів для підготовки фіктивних висновків щодо якості будівництва. 25 лютого під час спроби передати частину грошей учасників схеми затримали. У них вилучили $320 тисяч.

Також генпрокурор Кравченко опублікував записи розмов підозрюваних. Вони висловлюють готовність стати гарантами схеми розкрадань на будівництві укриттів. Один з них ставить під сумнів важливість виконання робіт, наголошуючи, що питання їхньої фактичної реалізації нікого не цікавить. Інший запевняє, що «упродовж тижня питання закривається».