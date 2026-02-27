Тимур Міндіч каже, що готовий повернутись в Україну і потрапити в СІЗО, «якщо буде чесна застава»

Новини

djc.com.ua

Фігурант справи про розкрадання в сфері енергетики Тимур Міндіч готовий повернутись в Україну, «якщо буде чесна застава».

Про це він сказав у розмові з нардепом від «Європейської солідарності» Олексієм Гончаренком.

«Я точно за те, що робить НАБУ. Я друг президента, і це мій єдиинй гріх сьогодні. До мене підвищений інтерес, і я не проти, щоб була перевірка якихось фактів. Але я проти звинувачень до суду і до розслідування», — заявив він.

Міндіч додав, що йому двічі відмовили в допуску на суд в режимі онлайн і що він «вимушений» перебувати в Ізраїлі.

«Я б сьогодні приїхав в Україну, отримав би підозру і сів би навіть у тюрму, якби була чесна застава. Я просто розумію, що буде така застава, яку я не зможу зібрати», — наголосив Міндіч.

На запитання про запроваджені Зеленським санкції Міндіч зазначив: «Він мій друг, а ще і президент країни — це дві різні речі. Через те, що я друг, то не треба санкції вводити? Мені здається, як президент він вчинив правильно, а як друг — то, слухайте, якщо це правда [звинувачення проти Міндіча], то тоді такі друзі теж не треба, він має рацію. А якщо неправда — розберімося».

Він сказав, що не знає, чи його позбавили громадянства та за що проти нього ввели санкції. Міндіч також наголосив, що Зеленський особисто з ним після цього не спілкувався і взагалі він не має тісного контакту із Зеленським після того, як той став президентом.

Справа «Мідас»

Тимура Міндіча вважають організатором масштабної корупційної схеми сфері енергетики. 1 грудня ВАКС заочно відправив його під варту.

За даними НАБУ, контрагентів «Енергоатому» змушували платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Окрім Міндіча, у справі фігурують:

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці.