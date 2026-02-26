Новини

РЛС у Криму, пункт управління дронами і цех заводу з виробництва ракет. Генштаб підтвердив атаки по Росії

Олександр Булін
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив нові атаки українських військових по російських цілях.

Також Генштаб підтвердив наслідки минулих атак

