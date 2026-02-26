РЛС у Криму, пункт управління дронами і цех заводу з виробництва ракет. Генштаб підтвердив атаки по Росії
- Олександр Булін
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив нові атаки українських військових по російських цілях.
- У ніч проти 26 лютого Сили оборони України вдарили по радіолокаційній станції П-18 «Терек» та радіолокаційній системі РСП-6М2 у Джанкої в окупованому Криму.
- Напередодні, 25 лютого, під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів росіян в районі Новозлатополя і пункту управління безпілотниками в районі Полтавки на окупованому Запоріжжі. Також Сили оборони атакували місце зосередження росіян у районі Родинського Донецької області.
- Крім того, Сили оборони атакували командно-спостережного пункту ворога у Брянській області РФ.
Також Генштаб підтвердив наслідки минулих атак
- На Нафтогірському газопереробному заводі у Самарській області, по якому вдарили 21 лютого, пошкоджене обладнання і два вертикальні резервуари — зафіксований витік нафти.
- На ракетному заводі у Воткінську в Удмуртії підтверджено руйнування виробничого цеху № 22. Цей завод Сили оборони атакували 20 лютого ракетами «Фламінго». Він виробляє балістичні ракети, зокрема «Орєшнік», «Іскандер» і «Кинджал».