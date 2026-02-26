В Україну повернули 1 000 тіл загиблих. Росіяни стверджують, що це українські військові

Новини

До України повернули тіла 1 000 загиблих у межах репатріаційних заходів. Росіяни стверджують, що це українські військові.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Тіла ідентифікують, після чого правоохоронці зможуть підтвердити або спростувати, кому належать тіла. Адже під час попередніх обмінів виявлялось, що росіяни передавали також тіла військових армії РФ.

Голова МВС Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан. До того ж РФ часом передає в одному пакеті тіла кількох людей, а деколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.