Митрополита Святогірської лаври Арсенія перевели під домашній арешт — його підозрюють у наведенні росіян на позиції ЗСУ

Свято-Успенська Святогірська Лавра

Суд випустив митрополита Святогірської лаври УПЦ (МП) Арсенія з-під варти і замінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт до 25 квітня. На цей час йому не треба буде носити електронний браслет.

Про це повідомили у Святогірській лаврі.

СБУ повідомила Арсенію про підозру за поширення інформації про розташування українських військ у квітні 2024 року. Тоді ж його відправили під варту.

За версією слідства, митрополит Арсеній «злив» росіянам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Це відбулося під час літургії. Тоді Арсеній на відео назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ, а згодом відео опублікували на сайті Лаври та в місцевій телеграм-групі.

СБУ стверджує, що таким чином клірик намагався завуальовано передати окупантам місця дислокації українських блокпостів. За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні. Про це свідчать його численні інтерв’ю, в яких він називав збройну агресію РФ «громадянським конфліктом». Йому загрожує до 8 років увʼязнення.

У листопаді 2025 року СБУ повідомила йому про другу підозру — у виправдовуванні російської агресії. За даними слідства, навесні 2022 року під час літургії він заперечував причетність росіян до масованих обстрілів Донеччині, через які були пошкоджені декілька храмів та постраждали ченці.

Також слідчі стверджують, що він виправдовував збройну агресію РФ та розповсюджував дезінформацію про українських військових. За це йому загрожує ще 8 років з конфіскацією майна.