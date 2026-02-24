Канада оголосила про про нові заходи на підтримку України: військову допомогу, програму тренувань і санкції проти тіньового флоту РФ

Новини

Офіс президента / Telegram

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні у 300 мільйонів канадських доларів ($220 мільйонів). Нові кошти — це частина пакету у 2 мільярди канадських доларів ($1,458 млрд) на 2026 — 2027 роки.

Про це повідомляє уряд Канади.

Також Канада направить Україні понад 400 броньованих машин та продовжить програму UNIFIER з тренувань українських військових до 2029 року.

Міністерство закордонних справ країни спрямує додаткові $20 мільонів до Фонду енергетичної підтримки України. Також Канада введе санкції проти ста суден, 21 фізичної і 53 юросіб, що повʼязані з російським тіньовим флотом, а стелю ціни на сиру російську нафту знизить з $47,60 до $44,10 за барель.