Reuters: Нова модель китайського чат-бота DeepSeek навчена на найкращому чипі Nvidia, попри заборону США

Новини

Китайський чат-бот DeepSeek у своїй новій моделі штучного інтелекту, яку планують випустити вже наступного тижня, використовував найсучасніший ШІ-чип компанії Nvidia — Blackwell. Це може свідчити про порушення експортного контролю США.

Про це заявив високопосадовець адміністрації Білого дому, пише Reuters.

За словами посадовця, у США вважають, що DeepSeek прибере технічні маркери, які могли б вказувати на використання американських ШІ-чипів. Він додав, що чипи Blackwell, імовірно, зосереджені в дата-центрі компанії у Внутрішній Монголії — автономному регіоні Китаю.

Співрозмовник відмовився уточнити, як уряд США отримав цю інформацію або яким чином DeepSeek здобула чипи, але наголосив: «Ми не постачаємо Blackwell до Китаю».

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що Пекін виступає проти «проведення ідеологічних ліній, надмірного розширення поняття національної безпеки, широкого застосування експортного контролю та політизації економічних, торговельних і технологічних питань».

Під час регулярного брифінгу МЗС Китаю 24 лютого речниця Мао Нін заявила, що їй невідомі обставини, про які йдеться, і нагадала, що Китай раніше неодноразово розʼяснював свою позицію щодо підходу Вашингтону до експорту американських чипів до Китаю.

Підтвердження з боку уряду США про отримання DeepSeek цих чипів може ще більше розколоти політиків у Вашингтоні, які намагаються визначити, де провести межу щодо доступу Китаю до «коронних коштовностей» американських ШІ-напівпровідників.

Куратор Білого дому з питань ШІ Девід Сакс і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг стверджують, що постачання передових ШІ-чипів до Китаю стримує китайських конкурентів, таких як Huawei, від подвоєння зусиль, щоб наздогнати технології Nvidia та AMD.

Утім, «яструби» щодо Китаю побоюються, що чипи можуть легко переорієнтувати з комерційного використання на військові потреби та посилити військовий потенціал Китаю, загрожуючи домінуванню США у сфері ШІ.

У серпні президент США Дональд Трамп відкрив для компанії Nvidia можливість продавати в Китаї спрощену версію Blackwell. Але згодом він змінив свою думку, запропонувавши, щоб найсучасніші чипи компанії були зарезервовані для американських компаній та не потрапляли до Китаю.

У грудні Трамп дозволив китайським компаніям купувати другий за рівнем розвитку чип Nvidia, відомий як H200. Це викликало різку критику з боку прихильників жорсткої політики щодо Китаю, але поставки чипів залишаються заблокованими через обмеження, вбудовані в дозволи.

Що таке DeepSeek

У січні 202 року DeepSeek обійшов ChatGPT і ненадовго став найпопулярнішим безплатним застосунком в App Store. Того ж дня на китайський чат-бот провели масштабну кібератаку.

Компанію DeepSeek у 2023 році заснував 40-річний Лянь Веньфенг, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив магазин чипів Nvidia A100, які зараз заборонено експортувати в Китай. Медіа припускають, що це могло спонукати його запустити DeepSeek, поєднавши ці чипи з дешевшими, нижчого класу, які досі доступні для імпорту.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Деякі фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, утім, заперечують таку інформацію.

Компанія OpenAI — творець чат-бота на основі штучного інтелекту ChatGPT — 29 січня заявила, що китайські компанії «постійно» намагаються використати американських конкурентів, щоб вдосконалити свої моделі ШІ.