Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні в четверті роковини вторгнення РФ

Велика Британія до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну оголосила про новий пакет військової та гуманітарної підтримки.

Про це йдеться у заяві британського уряду.

«У цю сумну річницю наше послання українському народу просте: Велика Британія з вами, сильніша ніж будь-коли. Саме тому сьогодні ми оголошуємо про нову підтримку і будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — наголосив премʼєр Британії Кір Стармер.

Пакет підтримки, оголошений сьогодні, включає:

£20 мільйонів (приблизно $26,9 мільйона) на екстрену енергетичну допомогу, ремонт енергомережі та забезпечення додаткових генеруючих потужностей;

£5,7 мільйона (приблизно $7,6 мільйона) гуманітарної допомоги прифронтовим громадам, тим, хто потребує евакуації або постраждав від авіаударів чи внутрішнього переміщення.

Також британські військові хірурги, медсестери та фізіотерапевти нададуть консультації медикам в Україні. До того ж Британія пропонує навчання українських пілотів на своїй авіабазі для підготовки їх до роботи інструкторами з пілотування вертольотів.