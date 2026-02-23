У Дніпрі стався вибух у відділку поліції — пошкоджено будівлю
- Світлана Кравченко
Увечері 23 лютого, близько 20:30, у відділку поліції в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра стався вибух. Минулося без постраждалих.
Про це повідомила Нацполіція.
Вибуховою хвилею пошкоджені вікна приміщення, меблі та комп’ютерна техніка. Зачепило й автівку, припарковану поруч із будівлею.
Наразі фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група поліції, з’ясовують обставини інциденту.
- Кількома годинами раніше цього дня пролунав вибух і в Миколаєві на території непрацюючої автозаправки. Внаслідок цього постраждали семеро працівників поліції.
- А вночі 22 лютого теракт стався в центрі Львова — поліція приїхала на фейковий виклик через пограбування магазину, тоді ж пролунали два вибухи. Унаслідок цього загинула 23-річна поліціянтка, ще 25 людей постраждали. Підозрювану у вчиненні теракту, жительку Рівненщини, вже відправили під варту, у неї була спільниця із Харківщини. Вони діяли на замовлення спецслужб РФ.
- Президент Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки повідомляв, що росіяни збираються й надалі робити «такі напади на українців».