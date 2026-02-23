У Дніпрі стався вибух у відділку поліції — пошкоджено будівлю

Новини

Увечері 23 лютого, близько 20:30, у відділку поліції в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра стався вибух. Минулося без постраждалих.

Про це повідомила Нацполіція.

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна приміщення, меблі та комп’ютерна техніка. Зачепило й автівку, припарковану поруч із будівлею.

Наразі фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група поліції, з’ясовують обставини інциденту.