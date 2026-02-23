«А не зарано все це?» Зеленський вперше зреагував на інтервʼю ексголовкома Залужного

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський вперше зреагував на інтервʼю ексголовкома Валерія Залужного, де той звинувачував президента в провалі контрнаступу 2023 року.

Це інтервʼю Зеленський прокоментував у розмові з журналісткою AFP.

«Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, — також дуже негарно. Бо ніхто від цього не виграє. Все-таки йдеться про нашу армію, вона сьогодні воює. І він не буде гарно виглядати, якщо буде розмовляти про це. Тому... ну сказав, і сказав», — сказав він.

Президент додав, що не спілкувався із Залужним після публікації його інтервʼю. На запитання про соцопитування, які показують, що Залужний може стати його головним конкурентом на виборах, він відповів, що зараз треба фокусуватись на інших речах.

«Хто сказав, що я точно піду на вибори? Ніхто не сказав, що я піду і що не піду. Люди точно зреагують на все і на всіх. Судячи, як хто живе, хто де був і що робив», — зазначив Зеленський.