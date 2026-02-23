Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на рік
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Європейський Союз продовжив дію санкцій, введених проти Росії за її вторгнення в Україну, ще на рік — до 24 лютого 2027 року.
Текст рішення 23 лютого оприлюднили в офіційному журналі ЄС.
Рішення набуде чинності 24 лютого, у четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ.
У заяві ЄС зазначили, що вважають за доцільне зберігати в силі всі заходи проти Москви, поки її дії продовжують порушувати норми міжнародного права, включаючи заборону на застосування сили, закріплену в Статуті ООН.
Там також нагадали про резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка вимагає від Росії «негайно, повністю й беззастережно» вивести свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів і припинити всі військові дії, включно з атаками на цивільні об’єкти.
- 6 лютого 2026 року Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Серед пропозицій: повна заборона морських послуг для експорту російської нафти. Bloomberg писав, що йдеться про страхування і транспортування, необхідні для перевезення російської нафти, незалежно від ціни на товар.
- Попередній, 19-й пакет санкцій, ЄС затвердив у жовтні 2025-го. Цей пакет увів нові обмеження для нафтогазового і фінансового секторів Росії та її тіньового флоту.