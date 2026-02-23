Підозрювану в теракті у Львові, де загинула поліцейська, відправили під варту

Новини

«Суспільне»

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід для жінки, яку підозрюють у скоєнні теракту — арешт без права внесення застави.

Про це повідомляє «Суспільне».

За даними слідства, вона виготовила і встановила вибухові пристрої в центрі Львова, внаслідок чого загинула поліцейська та постраждали 25 людей.

На суді вона висловила співчуття родині загиблої та пораненим і заявила, що не знала, що було в пакеті, який залишила на смітнику. Каже, куратор зв’язався з нею тиждень тому й пообіцяв $2 тисячі — вона погодилась через борги. Запевняє: якби знала про вміст, не зробила б цього.

Теракт у Львові

22 лютого близько 00:30 поліція отримала повідомлення про проникнення до магазину у Львові. Після прибуття екіпажу патрульної поліції на місці події пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Під час теракту постраждали 25 людей і загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Вона була родом з Волині, згодом разом із батьками переїхала до Херсону. Працювала на Херсонщині, а з 2023 року — на Львівщині. Восени минулого року вона одружилася, її чоловік також патрульний.

Підозрювану знайшла вдень, нею виявилась 33-річна мешканка Рівненщини, яка працювала на спецслужби РФ. За даними слідства, за вказівкою російського куратора жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у сміттєві баки.