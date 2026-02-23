Politico: Вже у серпні Ісландія може провести референдум про відновлення переговорів щодо вступу до ЄС
Анастасія Зайкова
Ісландія розглядає можливість провести референдум про відновлення переговорів щодо вступу до Європейського Союзу вже в серпні цього року. Раніше голосування планували не пізніше 2027-го.
Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників, парламент може оголосити дату референдуму вже найближчими тижнями. Якщо більшість громадян підтримає відновлення переговорів, Ісландія потенційно зможе приєднатися до ЄС швидше за інших кандидатів.
Процес пришвидшують через зміни у безпеці світу та загальну політику розширення ЄС. У Брюсселі, зокрема, працюють над планом, який може надати Україні часткове членство вже наступного року.
На рішення столиці Ісландії Рейк’явіка впливають і відносини зі США. Адміністрація Дональда Трампа запровадила мита проти Ісландії, а сам Трамп вже погрожував анексувати Гренландію. Додатковий резонанс викликали слова його кандидата на посаду посла в Ісландії Біллі Лонга, який пожартував, що країна могла б стати «52-м штатом США».
Найбільшим потенційним предметом для суперечок у разі відновлення переговорів можуть стати права на рибальство — ключову галузь економіки в Ісландії. Саме це питання було одним із найскладніших під час попереднього раунду перемовин із ЄС.
Водночас зараз є важлива відмінність, якщо порівнювати з попередніми переговорами — вихід Великої Британії з ЄС. Раніше суперечки довкола рибальства значною мірою були пов’язані саме з Лондоном, який мав тривалу історію конфліктів із Рейк’явіком.
- Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році — на піку фінансової кризи, коли збанкрутували три найбільших банки країни. У 2013 році переговори заморозили, а в березні 2015-го країна попросила більше не розглядати її як кандидата.
- Ісландія має стратегічне розташування в Північній Атлантиці, але не має власної армії та покладається на членство в НАТО та оборонну угоду зі США 1951 року. На цьому тлі підтримка тіснішої інтеграції з ЄС у суспільстві зростає.