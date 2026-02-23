Фільм про російського вчителя обійшов стрічку Мстислава Чернова на премії BAFTA-2026

Новини

Getty Images / «Бабель»

Найкращою стрічкою року за версією BAFTA-2026 стала «Одна битва за іншою», а серед документалок фільм про росіянина обійшов роботу Мстислава Чернова.

Повний список переможців опублікували на сайті премії.

«Одна битва за іншою» також перемогла в номінаціях «Адаптований сценарій», «Операторська робота» та «Монтаж». А її режисер Пол Андерсон став найкращим режисером за версією премії.

У категорії «Документальний фільм» перемогла дансько-чеська стрічка «Містер Ніхто проти Путіна» про пропаганду в російській початковій школі. У цій же категорії номінувався Мстислав Чернов з фільмом «2000 метрів до Андріївки».

Переможці інших номінацій: