Кім Чен Ина знову переобрали генеральним секретарем Трудової партії Кореї
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Лідера КНДР Кім Чен Ина переобрали генеральним секретарем Трудової партії Кореї. Рішення ухвалили на четвертий день ІХ з’їзду партії, який традиційно проводять раз на п’ять років у Пхеньяні.
Про це повідомляє державне агентство KCNA, передає Reuters.
За даними KCNA, делегати одностайно підтримали переобрання Кіма на новий п’ятирічний термін. У доповіді на з’їзді його відзначили за «підвищення міжнародного престижу країни», створення сприятливих зовнішніх умов для розвитку держави та зміцнення збройних сил.
Це сталося на 4-й день зʼїзду партії. На з’їзді також обрали новий склад Центрального комітету партії та внесли зміни до її статуту. Деталі поправок поки що не розкривають.
- ІХ з’їзд відкрився в четвер і тривав кілька днів. За перебігом форуму традиційно уважно стежить Південна Корея, очікуючи сигналів щодо можливих змін у внутрішній та зовнішній політиці Пхеньяну.