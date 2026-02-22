Новини

Росіяни атакували Україну 50 ракетами та 297 дронами. Скільки знешкодила ППО

Автор:
Анастасія Зайкова
Дата:

Росіяни атакували Україну 50 ракетами та 297 дронами. Повітряні сили знищили 33 ракети та 274 безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом росіяни випустили по Україні 345 цілей:

Основні напрямки удару — Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знешкодила 307 цілей — 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

Влучання 14 ракет та 23 БпЛА зафіксували на 14 локаціях, на пʼяти — падіння уламків. Зокрема, на Київщині вже 15 людей постраждали від російської атаки, серед них четверо дітей. Одна людина загинула, повідомив керівник ОВА Микола Калашник.

Найбільше постраждалих — у Фастівському районі, де після руйнування будівлі рятувальники дістали з-під завалів вісьмох постраждалих. Також постраждалі є у Бориспільському, Вишгородському, Обухівському та Бучанському районах.

Унаслідок російської атаки у Києві постраждали жінка і дитина, їх госпіталізували. Попередньо, впали уламки у приватному секторі, повідомив мер Віталій Кличко.