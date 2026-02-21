Українські війська атакували два кораблі та два літаки росіян у Криму

Новини

Українські військові у ніч на 21 лютого атакували кораблі та літаки РФ в окупованому Криму.

Це підтвердив Генштаб ЗСУ.

У районі Інкерману (Крим) під ударом були два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 «Мисливець». А в Євпаторії на території авіаремонтного заводу під удар потрапили два літаки Бе-12.

Також у районі Астраханки в Запорізькій області атакували реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С».