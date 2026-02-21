Українські хакери зламали акаунти росіян — для дронових атак вони використовують цивільну інфраструктуру Білорусі

Новини

Президент Володимир Зеленський 18 лютого ввів персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зеленський оголосив, що в другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Ці санкції стали кульмінацією довготривалої кібероперації, яку проводили українські хакери аналітичного кіберцентру Fenix за підтримки волонтерів міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Про це повідомляє InformNapalm.

Під час операції хакерам вдалося зламати акаунти десятків російських військових і отримати доступ до систем моніторингу, який використовують російські оператори дронів. Силам оборони України оперативно передавали дані, що допомагало протидіяти російським атакам і завдавати ударів по російських пунктах керування.

У вересні 2025 року хакери виявили, що РФ активно використовувала цивільну інфраструктуру, зокрема вежі стільникового зв’язку на території Білорусі, щоб прокладати маршрути своїх дронів. Так вони забезпечували стійкий сигнал і намагалися досягати цілей на північних і західних кордонах України. А інколи залітали на територію країн НАТО.

Так, заліт десятків російських дронів до Польщі в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року був тестом нової тактики і можливостей білоруської цивільної інфраструктури стільникового зв’язку. Це робили, аби в подальшому планувати удари по логістичних маршрутах як на території України, так і на території Польщі, щоб відрізати Україну від поставок західного озброєння і техніки.

Також хакери помітили, що у софті, який використовували російські оператори дронів, і в їхньому листуваннях фігурували дані про дрони серії “ЫЫ”. Такі безпілотники також знаходили на території країн Балтії та Польщі після російських дронових атак.