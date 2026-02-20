Президент Польщі підписав закон про нові правила допомоги біженцям з України. Що зміниться

Новини

Президент Польщі Кароль Навроцький 19 лютого підписав документ, який скасовує закон про допомогу українським біженцям та прирівнює їхні права в країні до інших мігрантів.

Про це повідомляє PAP.

За словами Навроцького, Польща незмінно стоїть на боці України «в її боротьбі проти імперської Росії», однак раніше він пообіцяв закінчити «етап безумовних привілеїв» і тепер «виконує це зобов’язання».

«Підпис під цим документом показує, що послідовність у діях має сенс. Мій тиск у цій справі, зокрема попереднє вето, змусив уряд доопрацювати проєкт та внести зміни, яких очікували багато поляків і про які я повідомив. Це доказ того, що рішучість приносить результат», — сказав польський президент.

Так званий закон про допомогу українцям, який діяв з 2022 року, створив окрему правову систему, що спрощувала правила перебування, працевлаштування, отримання пільг та освіти для біженців з України.

Новий закон має на меті скасувати цю систему і створити натомість спільну систему тимчасового захисту для всіх іноземців. Найважливіші механізми підтримки не зникнуть, а будуть перенесені до загального закону про надання захисту іноземцям.

Серед них зокрема, положення щодо статусу PESEL UKR, який стане основним способом підтвердження легального перебування в Польщі. Паперові посвідчення, що видаються Управлінням у справах іноземців замінять на електронну картку «DIIA», а підтвердити особу та законність проживання можна буде через польський застосунок mObywatel.

Також будуть обмежені соціальні виплати для біженців, а медична допомога надаватиметься лише неповнолітнім, працевлаштованим, постраждалим від тортур чи насильства, а також людям із вразливих груп, які проживають у тимчасових центрах для переселенців.

Для інших громадян, які наразі не мають роботи, порядок отримання медичних послуг прирівнюється до загальних правил перебування іноземців у країні.

Крім того, новий закон подовжує легальність перебування в Польщі українських біженців до 4 березня 2027 року.