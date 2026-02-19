Швеція виділила новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд. Що туди входить
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Уряд Швеції оголосив про надання пакета військової допомоги для України вартістю 12,9 млрд крон (приблизно $1,2 млрд). Це вже 21-й пакет підтримки від Швеції.
Про це пише видання SVT з посиланням на заяву шведського міністра оборони Пола Йонсона.
Близько $400 млн із загальної суми допомоги спрямують на закупівлю та передачу системи ППО Tridon для боротьби з російськими дроновими атаками, а також сенсорів, дронів-перехоплювачів та зенітних гармат на мобільних платформах.
Ще близько $520 млн підуть на фінансування українських програм із розробки та виробництва далекобійних ракет і дронів, зокрема повітряних і морських. А понад $275 млн — на передачу гранатометів зі складів шведської армії, закупівлю артилерійських боєприпасів, запчастин і навчання українських військових.
- Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Швеція надала військову допомогу Україні на понад $9 млрд.