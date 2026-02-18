Україна запроваджує щорічну Премію Кабміну для енергетиків
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження щорічної Премії уряду для працівників енергетичної галузі.
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій у розмірі 200 тисяч гривень кожна. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.
Премія покликана відзначити енергетиків, які цілодобово працюють над відновленням пошкоджених після обстрілів мереж, забезпечують міста й громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям.
В уряді наголосили, що ця відзнака стане додатковою формою подяки держави поряд із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, запровадженими з початку року.