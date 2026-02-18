Спецпредставник Трампа Віткофф заявив про «значний прогрес» після тристоронніх переговорів у Женеві
- Світлана Кравченко
-
Special Envoy Steve Witkoff / Х
Спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив про «значний прогрес» за підсумками першого дня тристоронніх переговорів у Женеві.
Про це він написав у себе в Х.
«Успіх президента США Дональда Трампа в обʼєднанні обох сторін цього конфлікту призвів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті», — йдеться у дописі Віткоффа.
Він додав, що обидві сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над досягненням мирної угоди.
Увечері 17 лютого у швейцарській Женеві завершилися перемовини України, США та Росії. Політична та військова групи домовилися продовжити роботу зранку наступного дня.
Голова української делегації Рустем Умєров провів окрему зустріч із представниками США і європейськими партнерами після першого дня тристоронніх переговорів. Йдеться про делегації Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії.
«За словами Умєрова, сторони обговорили підсумки останнього раунду переговорів і синхронізували підходи стосовно подальших кроків. Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою. Є розуміння спільної відповідальності за результат. Працюємо далі», — додав Умєров.
- Попередній раунд переговорів США, України і Росії відбувся в Абу-Дабі 4—5 лютого. Зеленський назвав його «конструктивним». Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на вищому рівні.
- На тих перемовинах делегаціям вдалося домовитися про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.