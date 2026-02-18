Спецпредставник Трампа Віткофф заявив про «значний прогрес» після тристоронніх переговорів у Женеві

Новини

Special Envoy Steve Witkoff / Х

Спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив про «значний прогрес» за підсумками першого дня тристоронніх переговорів у Женеві.

Про це він написав у себе в Х.

«Успіх президента США Дональда Трампа в обʼєднанні обох сторін цього конфлікту призвів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті», — йдеться у дописі Віткоффа.

Він додав, що обидві сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над досягненням мирної угоди.

Увечері 17 лютого у швейцарській Женеві завершилися перемовини України, США та Росії. Політична та військова групи домовилися продовжити роботу зранку наступного дня.

Голова української делегації Рустем Умєров провів окрему зустріч із представниками США і європейськими партнерами після першого дня тристоронніх переговорів. Йдеться про делегації Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії.

«За словами Умєрова, сторони обговорили підсумки останнього раунду переговорів і синхронізували підходи стосовно подальших кроків. Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою. Є розуміння спільної відповідальності за результат. Працюємо далі», — додав Умєров.