Польща готує позов до Росії за злочини Другої світової та Холодної воєн

Новини

Польща готує проти Росії позов про репарації за злочини, скоєні під час радянського панування у країні. Таким чином країна повторює свою вимогу 2022 року про €1,3 трильйона компенсації від Німеччини за злочини часів Другої світової віни.

Про це пише Financial Times.

Директор Інституту воєнних втрат Бартош Гондек, якому премʼєр-міністр Дональд Туск доручив розслідувати історичні злочини Росії, заявив, що розслідування буде набагато масштабнішим, ніж робота над жорстокістю нацистів, оскільки воно охопить ще чотири десятиліття Холодної війни, коли Польща залишалась під контролем СРСР.

Гондек заявив, що «передчасно» обговорювати, чи може компенсація, яку вимагатимуть від Москви, перевищити суму, яку вимагали від Берліну у 2022 році. Його команда з приблизно 10 польських істориків і дослідників зіткнулася з більшими перешкодами, ніж ті, що виникли під час розрахунку претензій до Німеччини. Польські історики не можуть отримати доступ до конфіденційних російських архівів, а багато відповідних документів сфальсифікували або знищили за радянських часів.

Також Гондек заявив, що його інститут, окрім радянських воєнних злочинів, прагнутиме оцінити наслідки, з якими Польща зіткнулася, втративши частину свого населення і східних територій після 1945 року. За його словами, східний звіт мав відобразити «довгострокові економічні та соціальні наслідки радянського системного панування» під час Холодної війни.

Претензії Польщі до Німеччини залишаються невирішеними та спірними. Німеччина стверджувала, що питання репарацій юридично закрили після Другої світової війни. Тим часом головна польська опозиційна партія — правоконсервативна «Право і справедливість» (ПіС) — стверджує, що Туск зробив недостатньо, аби змусити Берлін виплатити компенсації. Проєвропейська коаліція Туска замінила ПіС при владі у 2023 році.

Член Європейського парламенту від «Право і справедливість» Аркадіуш Мулярчик, який очолював позов проти Німеччини у 2022 році, заявив, що його партія завжди мала намір висунути вимогу проти Росії пізніше. Але він звинуватив Туска в тому, що той намагається зараз використати образи на Москву, щоб відвернути увагу від «застою» в переговорах з Берліном щодо німецьких репарацій.