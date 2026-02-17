Дрони СБУ атакували російський хімзавод за 1 600 км від кордону з Україною — джерела «Бабеля»
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
У ніч проти 17 лютого дрони СБУ атакували російський хімзавод «Метафракс Кемікалс» у Пермському краї — за понад 1 600 км від кордону з Україною.
Про це повідомили джерела «Бабеля» в спецслужбі.
Підприємство є одним із найбільших виробників метанолу в РФ та Європі. Воно також виготовляє уротропін, карбамід і пентаеритрит — компоненти, які використовують для вибухівки та іншої продукції військового призначення.
Місцеві телеграм-канали писали про щонайменше шість вибухів і евакуацію працівників. За попередніми даними, постраждала установка виробництва метанолу.
- Раніше цього ж дня стало відомо, що безпілотники СБУ вдруге за останній місяць поцілили по інфраструктурі нафтового термінала «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ.