Правоохоронці затримали чоловіка, який на замовлення спецслужб РФ підірвав автомобіль в Одесі 16 лютого

Співробітники СБУ та Нацполіції протягом доби затримали чоловіка, якого підозрюють у підриві автомобіля в Київському районі Одеси 16 лютого. Він діяв на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомили в СБУ.

Слідчі встановили, що підозрюваний виготовив саморобний вибуховий пристрій і заклав його під днище позашляховика, припаркованого біля під’їзду житлового будинку. Унаслідок підриву постраждав власник автомобіля, який перебував неподалік.

За версією правоохоронців, підготовкою теракту займався 33-річний безробітний, якого завербували після того, як він шукав підробіток у телеграм-каналах.

Після вербування він отримав інструкції від росіян щодо виготовлення вибухівки, придбав необхідні компоненти в магазинах і зібрав пристрій, обладнаний мобільним телефоном для дистанційного підриву.

Перед атакою чоловік спостерігав за місцем, потім встановив вибухівку під авто і залишив поруч замаскований телефон, через який російські куратори могли стежити за ситуацією та активувати пристрій.

Під час обшуку в підозрюваного вилучили матеріали для виготовлення вибухівки та телефони, якими він користувався для зв’язку з російськими кураторами.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за статтею про терористичний акт. Наразі він перебуває під вартою. За цією статтею йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.