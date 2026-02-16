Новини

В Одесі зранку вибухнула автівка — постраждав водій. СБУ розслідує теракт

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:

У Київському районі Одеси 16 лютого вибухнув автомобіль «тойота». Його 56-річного власника госпіталізували.

Про це повідомляє поліція Одещини.

Вибух стався близько 8-ї ранку біля житлового будинку на вулиці Академіка Корольова.

Служба безпеки України кваліфікувала інцидент як терористичний акт і відкрила відповідне кримінальне провадження.