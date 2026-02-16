FT: Пропагандисти «ПВК Вагнера» масово вербують агентів для диверсій у Європі

Новини

Reuters

Вербувальники та пропагандисти, які раніше працювали на російську «ПВК Вагнера», стали одним із головних каналів для організованих Кремлем диверсійних атак у Європі.

Про це пише Financial Times з посиланням на дані представників західних розвідок.

Після невдалого заколоту в червні 2023 року і загибелі Євгенія Пригожина статус «ПВК Вагнера» залишався незрозумілим. Але її мережа не зникла. Вербувальники, які раніше шукали чоловіків для війни проти України, отримали нове завдання — залучати економічно вразливих європейців для диверсій у країнах НАТО.

І ГРУ, і ФСБ активізували вербування так званих витратних агентів у Європі. За останні два роки Кремль розширив кампанію саботажу, намагаючись послабити підтримку України та посіяти нестабільність. Після масових висилок російських дипломатів Москва має менше кадрових розвідників у ЄС, тому дедалі частіше діє через посередників. Для ГРУ мережа «Вагнера» стала зручним інструментом.

Завербованим людям доручали підпали авто політиків, складів із допомогою для України, а також інформаційні провокації під виглядом неонацистської пропаганди. Найчастіше це маргіналізовані люди, яких мотивують грошима.

Російські спецслужби вибудовують кілька рівнів посередників, щоб зберігати можливість заперечувати свою причетність. Люди з орбіти «Вагнера» давно співпрацюють із ГРУ в такому форматі. ФСБ частіше спирається на кримінальні й діаспорні мережі, але вони менш ефективні для масового вербування.

«Вагнер» мав розгалужену мережу пропаганди в соцмережах, яку переорієнтували на міжнародну аудиторію. Телеграм-канали групи працюють професійно й чітко потрапляють у свою цільову аудиторію. Сам Пригожин також керував «фабрикою тролів» Internet Research Agency, яка роками поширювала дезінформацію на Заході.

Європейські спецслужби відстежують роль «Вагнера» з самого початку. Наприкінці 2023 року через пов’язані акаунти завербували групу британців, які підпалили склад у Лондоні. Головного виконавця засудили до 23 років тюрми.

Після цього силовики почали бачити ширшу мережу «витратних» агентів по всій Європі. Водночас у них є перевага: те, що Росія виграє в масштабі та дешевизні через посередників, вона втрачає в професійності й конспірації. Поки що більшість атак вдається зірвати.