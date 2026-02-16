FT: ЄС помʼякшує свою критику премʼєра Угорщини Орбана, аби блок не звинуватили у впливі на вибори в країні

Новини

Getty Images / «Бабель»

Єврокомісія стала м’якше критикувати прем’єра Угорщини Віктора Орбана і навіть може виділити його уряду нові гроші перед виборами. У Брюсселі не хочуть, щоб їх звинуватили у втручанні у вибори або щоб Орбан використав це у своїй антиєвропейській кампанії.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Опитування свідчать, що Орбан може програти голосування 12 квітня: опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром випереджає партію Орбана «Фідес» приблизно на 10 відсоткових пунктів. За словами співрозмовників, «Тиса» також закликала інституції ЄС утриматися від активних дій під час кампанії.

За словами співрозмовників, Комісія вже обережніше формулює публічні заяви щодо Угорщини та занепокоєння станом верховенства права. Близько €2,4 млрд нових коштів можуть піти уряду Орбана до виборів, попри нещодавні застереження.

«За кілька місяців до таких історичних, вирішальних виборів… вони дійшли висновку, що найкраще — нічого не робити. Комісія підстраховується, що є нормальним. Розумно, що Комісія не робить жодних гучних заяв щодо угорців, аби не ризикувати, що це буде сприйнято як втручання у вибори», — сказав угорський посадовець.

Орбан давно є проблемним партнером для ЄС: він зблизився з лідером Росії Володимиром Путіним, виступає проти військової допомоги Україні та її вступу до ЄС.

Угорський лідер і його партія неодноразово заявляли, що ЄС втручається у внутрішню політику. Під час кампанії вони зображають Мадяра як «маріонетку ЄС», яка «не може сказати “ні”» Брюсселю.

Аналітичний центр Mathias Corvinus Collegium (MCC), пов’язаний з Орбаном, раніше цього місяця запустив «Обсерваторію втручання в демократію», покликану «аналізувати, як Європейський Союз та пов’язані з ЄС гравці впливають на національні вибори по всій Європі».

У своїх випадах проти ЄС Орбан отримав підтримку від руху MAGA президента США Дональда Трампа. Держсекретар США Марко Рубіо 16 лютого відвідує Угорщину, демонструючи підтримку уряду Орбана. Наступного місяця Угорщина прийматиме Конференцію консервативних політичних дій (CPAC) — зібрання американських консерваторів, на якому очікується виступ Трампа.

Позиція Комісії щодо Угорщини додатково ускладнилася через рішення найвищого суду ЄС, який минулого тижня оприлюднив юридичний висновок, що поставив під сумнів рішення 2023 року розморозити €10 млрд для Будапешту, аби подолати вето Орбана на допомогу Україні.