Зеленський: 90% українців проти проведення виборів під час війни

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що 90% українців не підтримують проведення виборів в умовах повномасштабної війни.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico після Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого.

За словами Зеленського, він особисто не проти проведення виборів, але більшість українців розуміє, що без припинення вогню і під обстрілами — це «жахливо».

Незрозуміло, як під час війни голосуватимуть військові на фронті та вісім мільйонів українців, які виїхали за кордон, додав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що якщо президент США Дональд Трамп змусить Путіна до припинення вогню на два-три місяці, вибори в Україні можливі.

Вибори в Україні

Термін президента Володимира Зеленського мав завершитись у травні 2024 року, а Верховної Ради — у жовтні 2023-го, однак вибори не можуть провести через війну. У Конституції немає прямої заборони на вибори в умовах воєнного стану, така заборона є в законі «Про правовий режим воєнного стану».

Водночас Конституція містить низку вимог до виборів і референдумів, які за активних бойових дій виконати неможливо. Тому Україна наполягає, що вибори можливі лише за умови припинення вогню та наявності гарантій безпеки.

Однак Росія регулярно вимагає провести вибори, а чинну владу називає нелегітимною. До цих вимог долучились і США. Президент Дональд Трамп в інтервʼю 9 грудня заявив, що вже «настав час» провести вибори в Україні. Зеленський того ж дня відповів, що готовий провести вибори й «не тримається» за президентське крісло. Але залишаються питання безпеки, голосування військових і законодавчої основи для легітимності виборів.

Наприкінці грудня у Верховній Раді створили робочу групу, яка має оперативно опрацювати питання можливого проведення виборів президента під час воєнного стану.

У січні 2026 року голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко представив пропозиції ЦВК щодо проведення виборів. Комісія пропонує встановити шестимісячний термін підготовчого періоду після зупинки воєнного стану та перед початком виборчого процесу. Водночас строки виборчого процесу лишаються незмінними — 90 днів для виборів президента України та 60 днів для виборів народних депутатів України.