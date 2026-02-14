У Харкові почали тестувати 5G. Першими ним скористались молодята

Новини

У Харкові 14 лютого розпочали тестувати технологію 5G звʼязку.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Першими ним скористались молодята Владислав і Катерина — у День закоханих вони одружилися через «Дію».

Харків — вже третій населений пункт України, де тестують 5G звʼязок. У січні він зʼявився в історичному центрі Львова і в Бородянці на Київщині. Надалі його планують розширити й на інші міста України.

Основна перевага 5G — висока швидкість на рівні близько 500 Мбіт/с на абонента. Щоб отримати доступ до технології, потрібно мати смартфон із підтримкою 5G та бути в зоні покриття.

Впровадження звʼязку 5G в Україні

Восени 2020 року уряд затвердив План розвитку 5G в Україні. Оголосити тендер на частоти планували в жовтні 2021 року, але згодом дату перенесли на рік, однак повномасштабна війна змусила відкласти плани з міркувань безпеки.

Пʼяте покоління мобільних мереж 5G вперше в тестовому режимі запустив мобільний оператор Vodafone у 2024 році. Інноваційний центр «Промприлад» в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.

У листопаді 2024 року уряд вніс зміни до постанови про використання радіочастот. Так почали запроваджувати проєкт 5G у трьох українських містах. Також постанова забезпечує більшу гнучкість для операторів — частоти 2100 МГц тепер можна використовувати не тільки для 3G, але й для 2G або 4G.