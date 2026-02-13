Ексзаступника голови ОП Ростислава Шурму та його брата Олега оголосили в розшук

Новини

liga.net / «Бабель»

Ексзаступника голови Офісу президента Ростислава Шурму та його брата Олега, які фігурують у справі про розкрадання грошей, призначених на «зелені» виплати, оголосили в розшук.

Відповідна інформація зʼявилась на сайті МВС.

За даними слідства, у 2019—2020 роках Ростислав Шурма разом з братом почав контролювати низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП «Гарантований покупець» про продаж електроенергії за «зеленим» тарифом. Після вторгнення Росії та окупації частини регіону ці станції втратили зв’язок з енергосистемою України, вони були пошкодженні, а персонал евакуювали.

Однак пов’язані з ними підприємства заявляли, що виробляють електроенергію, й отримували за неї гроші, хоча насправді її не подавали в мережу. За даними слідства, така схема завдала державі збитків на 141,3 мільйона гривень.