Опитування: Опозиційна партія Угорщини «Тиса» зберігає перевагу над партією премʼєра Орбана «Фідес»

Новини

За два місяці до парламентських виборів головна опозиційна партія Угорщини «Тиса» продовжує зберігати помітну перевагу над партією премʼєр-міністра Віктора Орбана «Фідес».

Про це свідчать дані опитування Idea Institute, передає Reuters.

Під час опитування, проведеного з 31 січня по 6 лютого, 48% респондентів заявили, що підтримують «Тису», тоді як «Фідес» обрали 38% виборців. Як порівняти з попереднім місяцем, показники залишилися стабільними.

Водночас кількість виборців, які не визначилися, знизилася і зараз становить 24%. Як пояснюють в Idea Institute, за останній місяць багато людей нарешті визначилися з партією, яку підтримають, що теж позитивно позначилося на результатах менших політичних сил.

За даними опитування, ще дві партії можуть потрапити до парламенту — ультраправа «Наша батьківщина» та «Демократична коаліція» отримали по 5% підтримки. Більшість опитувань показує, що «Фідес» відстає від «Тиси».

Однак проурядові соціологи показують іншу картину. Опитування інституту Nezopont за лютий показало 46% підтримки у «Фідес» та 40% у «Тиси», що свідчить про можливі розбіжності в даних залежно від джерела.