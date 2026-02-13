Опитування: Опозиційна партія Угорщини «Тиса» зберігає перевагу над партією премʼєра Орбана «Фідес»
- Анастасія Зайкова
-
За два місяці до парламентських виборів головна опозиційна партія Угорщини «Тиса» продовжує зберігати помітну перевагу над партією премʼєр-міністра Віктора Орбана «Фідес».
Про це свідчать дані опитування Idea Institute, передає Reuters.
Під час опитування, проведеного з 31 січня по 6 лютого, 48% респондентів заявили, що підтримують «Тису», тоді як «Фідес» обрали 38% виборців. Як порівняти з попереднім місяцем, показники залишилися стабільними.
Водночас кількість виборців, які не визначилися, знизилася і зараз становить 24%. Як пояснюють в Idea Institute, за останній місяць багато людей нарешті визначилися з партією, яку підтримають, що теж позитивно позначилося на результатах менших політичних сил.
За даними опитування, ще дві партії можуть потрапити до парламенту — ультраправа «Наша батьківщина» та «Демократична коаліція» отримали по 5% підтримки. Більшість опитувань показує, що «Фідес» відстає від «Тиси».
Однак проурядові соціологи показують іншу картину. Опитування інституту Nezopont за лютий показало 46% підтримки у «Фідес» та 40% у «Тиси», що свідчить про можливі розбіжності в даних залежно від джерела.
- Угорщина перебуває у напруженій політичній боротьбі за два місяці до парламентських виборів. 12 лютого лідер «Тиси» Петер Мадяр заявив про провокацію проти себе: в мережі з’явилося приховане інтимне відео, яке політик пов’язав з людьми, наближеними до партії «Фідес». За словами Мадяра, це спроба шантажу, щоб вплинути на вибори.
- Нині урядом править премʼєр-міністр Віктор Орбан, який відомий своїми проросійськими поглядами та блокуванням членства України у Європейському Союзі. 23 січня Орбан заявив, що Угорщина «не пускатиме» Україну в ЄС ще 100 років.