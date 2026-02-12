Reuters: У Волгограді після атаки дронів призупинив роботу нафтопереробний завод «Лукойлу»

Новини

Волгоградський нафтопереробний завод на півдні Росії призупинив переробку нафти після атаки безпілотника і пожежі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За їхніми словами, під час удару українські військові пошкодили ключову установку первинної переробки нафти CDU-1. Вона забезпечує близько 40% потужності заводу — приблизно 18 600 тонн нафти на добу, що дорівнює близько 140 000 барелів.

Reuters зазначає, що українські удари по російській енергетичній інфраструктурі в січні дещо зменшилися на тлі переговорів, але останніми днями знову посилилися.

Волгоградський НПЗ належить компанії «Лукойл». У 2024 році завод переробив 13,5 мільйона тонн нафти, що становить близько 5% усієї переробки на російських нафтопереробних підприємствах.

Торік підприємство випустило близько 6 мільйонів тонн дизельного пального, 1,9 мільйона тонн бензину і 700 000 тонн мазуту.