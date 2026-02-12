Reuters: У Волгограді після атаки дронів призупинив роботу нафтопереробний завод «Лукойлу»
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Волгоградський нафтопереробний завод на півдні Росії призупинив переробку нафти після атаки безпілотника і пожежі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
За їхніми словами, під час удару українські військові пошкодили ключову установку первинної переробки нафти CDU-1. Вона забезпечує близько 40% потужності заводу — приблизно 18 600 тонн нафти на добу, що дорівнює близько 140 000 барелів.
Reuters зазначає, що українські удари по російській енергетичній інфраструктурі в січні дещо зменшилися на тлі переговорів, але останніми днями знову посилилися.
Волгоградський НПЗ належить компанії «Лукойл». У 2024 році завод переробив 13,5 мільйона тонн нафти, що становить близько 5% усієї переробки на російських нафтопереробних підприємствах.
Торік підприємство випустило близько 6 мільйонів тонн дизельного пального, 1,9 мільйона тонн бензину і 700 000 тонн мазуту.
- Зранку 12 лютого Генштаб повідомляв про те, що наші військові завдали удару по арсеналу у Волгоградській області РФ українськими ракетами FP-5 «Фламінго». Також були атаковані оборонне підприємство та склади боєприпасів.
- Пізніше цього ж дня СБУ заявила про атаку на Ухтинський нафтопереробний завод у російській Республіці Комі. Удар дронами завдали за 1 750 кілометрів від кордону України — це рекорд дальності.