Рекордна дальність: СБУ атакувала Ухтинський НПЗ у російській Республіці Комі

Служба безпеки України атакувала Ухтинський нафтопереробний завод у російській Республіці Комі.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Завод розташований в місті Ухта, приблизно за 1 750 кілометрів від кордону України — це рекорд дальності. За попередніми даними, після удару там сталася пожежа. Загорілися установки, де переробляють нафту.

Ці установки роблять нафту менш густою, щоб із неї можна було отримати мазут, бензин та інші види пального.

Завод належить компанії «Лукойл» і може переробляти приблизно 4,2 мільйона тонн нафти на рік. Там виробляють бензин, дизель та інше пальне, яке, зокрема, використовує російська армія.