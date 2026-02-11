NYT: Маск хоче будувати на Місяці завод ШІ-супутників та космічну катапульту

Новини

Американський мільярдер Ілон Маск заявив співробітникам своєї компанії xAI, що їй потрібен завод на Місяці для створення супутників зі штучним інтелектом і гігантська катапульта для запуску їх у космос.

Про це пише The New York Times.

Ця космічна катапульта мала б називатися mass driver і бути частиною місячного комплексу, який вироблятиме супутники для забезпечення обчислювальних потужностей AI компанії.

«Вам потрібно летіти на Місяць», — сказав Маск під час загальної зустрічі співробітників, яку почула The New York Times. За його словами, це допоможе xAI отримати більше потужностей, ніж інші компанії, для розвитку штучного інтелекту.

«Складно уявити, про що мислитиме інтелект такого масштабу, але буде надзвичайно цікаво побачити, як це станеться», — додав він.

Під час виступу Маск назвав Місяць «сходинкою» до Марсу. Спочатку, за його словами, компанія створить «самодостатнє місто на Місяці», потім вирушить на Марс, а зрештою досліджуватиме зоряні системи в пошуках інопланетян.