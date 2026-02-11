Росіяни вдарили дроном по автівці медиків на Харківщині — загинула жінка, є поранені

Новини

Російські війська 11 лютого атакували дроном автомобіль первинної медичної допомоги в Ізюмському районі Харківської області.

Про це повідомила Національна поліція України.

Це сталося біля села Борщівка на трасі Київ — Харків — Довжанський близько 13:00.

Унаслідок удару автівка загорілася. У салоні було пʼятеро людей — медпрацівники та цивільні громадяни. Одна жінка загинула на місці, решта людей зазнали поранень. Постраждалим надали допомогу.