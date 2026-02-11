BBC: Брітні Спірс продала права на всю свою музику

Новини

Getty Images / «Бабель»

Американська співачка Брітні Спірс продала права на весь свій музичний каталог незалежному музичному видавництву Primary Wave.

Про це пише BBC.

Угоду уклали 30 грудня з незалежним музичним видавництвом Primary Wave, яке раніше придбало права на спадщину репера Notorious B.I.G., співака Прінса і співачки Вітні Гʼюстон.

Інші деталі продажу та точна ціна каталогу Спірс невідомі.

Видавництво не відповіло на запити BBC про коментар. Представники Спірс відмовилися від коментарів.

У січні 2024 року співачка заявила, що «ніколи не повернеться в музичну індустрію». Її останньою піснею був дует з Елтоном Джоном, випущений у 2022 році.